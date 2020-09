SPEAK UP ! 雙語會話

Let’s go for a spin in my new set of wheels (2/5) 坐我的新車去兜風吧(二)

A: How about we organize a road trip to test out my new set of wheels?

B: Alright. Any thoughts on where to go?

A: I’m thinking of driving along the east coast and staying in Taitung for a long weekend. What do you think?

A section of road along the Taitung coastline. Undated photograph. 台東海岸線某個路段,照片日期不詳。 Photo courtesy of Directorate General of Highways via CNA 照片:公路總局提供/中央社

B: That’s a great idea — but does your vintage car have air conditioning?

A: I’m afraid not, but at least the weather is starting to cool down now. How about this Saturday?

B: Sure. Let’s do it!

A: 我們來規劃一趟公路旅行,試試我的新車,你覺得如何?

B: 好啊。你有想到去哪裡嗎?

A: 我打算沿著東海岸開,然後週末連假待在台東。你覺得呢?

B: 那真是太棒了──不過,你的經典車有空調嗎?

A: 恐怕沒有哦,反正天氣開始變涼了。星期六出發怎麼樣?

B: 當然。就這麼做吧!

(Edward Jones, Taipei Times/台北時報章厚明譯)

