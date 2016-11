A : A friend once told me that the best thing you could take with you when you go traveling is a nail brush.

B : I take it you mean backpacking.

A : Yes. There are times when you really need to scrub out the grime.

B : I haven’t traveled on a shoestring in years.

A : 我有個朋友說去旅行的時候最好用的就是指甲刷。

B : 你講的是背包客吧。

A : 對啊,有時候真的會很需要清理污垢。

B : 我已經幾百年沒有省吃儉用地去旅行了。

English 英文:

Chinese 中文: