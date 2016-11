A : There’s a Japanese lacquer exhibition in Beitou next week. Fancy going?

B : I’ve never understood lacquer. It just looks like plastic.

A : Well, you have to understand the meticulous skill and attention to detail that goes into it.

B : I’ve also heard it’s best appreciated in dimly lit rooms.

A : 下星期在北投有個日本漆器展,你有興趣嗎?

B : 我從來就不懂漆器,看起來不就很像塑膠?

A : 這個嘛,漆器要看的就是精細的工藝。

B : 而且我聽說漆器最好是在昏暗的燈光下欣賞。

