A : I heard you are a jazz aficionado. Do you prefer 1940s bebop jazz, 1950s cool jazz, or 1960s modal jazz?

B : I like the excitement and improvisation of bebop, but prefer the arrangements of cool jazz.

A : What don’t you like about modal?

B : I didn’t say I didn’t like it. I’m just stuck in the 1950s.

A : 聽說你是爵士樂的狂熱愛好者,你比較喜歡哪一種爵士?一九四○的咆勃、一九五○的冷爵士、還是一九六○的調式爵士?

B : 我喜歡咆勃的刺激和即興,但就音樂安排而言我比較偏愛冷爵士。

A : 你為什麼不喜歡調式爵士?

B : 我沒說我不喜歡啊,只是我還停留在五○年代。

