A: I’m looking for a decent flashcards app to help me with my Japanese study.

B: Why? Do you find they actually help?

A: I know. I seem to spend hours preparing them, and never have time to review them.

B: Well, sometimes the act of writing them helps you to memorize new vocab.

A: 我想找一個好用的生字卡APP,提升我的日文能力。

B: 為什麼?這樣真的有用嗎?

A: 嗯,其實我也知道,我每次都花很多時間建生字卡,之後又沒時間複習。

B: 有時候手寫生字,印象會特別深刻。

