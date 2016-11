A: I’m worried about the Paris Agreement now that a climate change denier is in the White House.

B: The weight of scientific evidence is against him.

A: Hopefully his advisers will tell him the future is in the development of renewables.

B: Yes. He’s a businessman. Hopefully he will see the sense in that, at least.

A: 現在美國選上了一個不相信氣候變遷的人,我很擔心巴黎協議能不能實踐。

B: 但是可以證明氣候變遷的科學資料那麼多。

A: 希望他的顧問能告訴他我們的未來就取決於再生能源了。

B: 是啊,他也是個商人,希望他能夠至少理解這一點。

