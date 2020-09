SPEAK UP ! 雙語會話

Time to brush up on my calligraphy (4/5) 我該重練書法了(四)

A: My favorite calligraphy style is probably cursive script: I like its flowing form. Which is your favorite style?

B: I like cursive script too. You should check out works by contemporary Chinese calligrapher Ouyang Zhongshi. His cursive script calligraphy is really stunning.

A: Thanks for the tip. I followed your advice and purchased a calligraphy brush and a practice cloth yesterday. I’m going to knuckle down for a long practice session this afternoon.

Jin Dynasty calligraphy Preface to the Orchid Pavilion written by Wang Xizhi in semi-cursive script. 晉朝王羲之行書書法:《蘭亭集序》。 照片:維基共享資源 Photo: Wikimedia Commons

B: Good luck!

A: 我最喜歡的書法風格大概是「草書」,我喜歡那自由流動的形式。你最喜歡哪一種風格?

B: 我也喜歡「草書」。你應該去看看當代中國書法家歐陽中石的作品,他的草書書法真的很讓人驚艷。

A: 謝謝你的提議。我昨天聽你的建議去買了一支毛筆和水寫練習布。今天下午要用一段長時間來認真練習。

B: 加油!

(Edward Jones, Taipei Times/台北時報章厚明譯)

