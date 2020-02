A: I’m thinking of renting a patch of land at the local community garden and growing my own fruit and vegetables. What do you think?

B: That’s a great idea. We’ll have fresh fruit and veg, and it’s also a great way to stay fit and healthy. Do you plan to grow them organically?

A: Yep, that’s the plan. No chemicals or artificial fertilizers.

A: 我考慮在社區園圃租一塊地,自己種植水果和蔬菜。你覺得呢?

B: 真是個好主意。這樣我們就會有新鮮的水果和蔬菜可以吃,而且這也是保持身體健康的好方法。你打算用有機農法種植嗎?

A: 沒錯,這就是我的計畫。不用化學物質或人工肥料。

English 英文:

Chinese 中文: