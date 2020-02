A: After I got home I couldn’t wait to try the shampoo tester, and after I used it my hair looked amazing.

B: Um, I can’t see any difference.

A: After washing my hair it became really smooth and I didn’t need to use any conditioner. Also, it didn’t tangle while blow-drying. It’s less dry and frizzy.

B: I really must give it a try.

A: 我把洗髮精試用包帶回家以後,就等不及打開來試用,沒想到洗完頭髮真是驚為天人。

B: 我倒是看不出來啊。

A: 洗完以後頭髮很滑順,也不用再抹潤髮乳,吹頭髮也不會卡住,感覺沒之前那麼毛燥了。

B: 那我真的要去試試看。

English 英文:

Chinese 中文: