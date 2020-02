A: How come it only costs NT$600? That’s amazing value for money.

B: I buy off-the-shelf hair dye and then ask a hairdresser friend to help me.

A: Oh I see. That means the labor cost must be really high.

B: That’s right, but if you buy your own and get a hairdresser to do it, the dye takes more evenly.

A: 怎麼樣可以只花六百元染頭髮啊?這很超值耶。

B: 其實我是去買開架式的染髮劑,然後再請熟識的美髮師幫我染。

A: 原來如此,那這樣說起來,人工費用不便宜耶。

B: 確實如此,但是別人幫忙染,可以讓顏色比較均勻。

English 英文:

Chinese 中文: