A: Now that we’ve finished making the tart crust, we can start on the filling. It’s a bit like making a lemon-flavored custard.

B: Let me see. That should mean that we need to use eggs, butter, sugar, cream and lemons.

A: Almost correct. The cream is optional. For a really authentic lemon tart, you can omit the cream.

A: 現在我們完成塔皮製作,可以開始做內餡了。過程會有一點像製作檸檬口味的卡士達醬。

B: 讓我看看:這也就是代表我們需要蛋、奶油、糖、鮮奶油,還有檸檬。

A: 幾乎都對,不過鮮奶油是選擇性的。如果要做道地的檸檬塔,可以省略鮮奶油。

English 英文:

Chinese 中文: