EVERYDAY ENGLISH

A: Since you enjoyed the Victoria sponge cake, let’s do some more baking.

B: Good idea. Could you teach me how to make a classic French lemon tart? I love lemon tart, it’s my favorite dessert — but is it difficult to make?

A: Not at all: it’s actually a piece of cake. The most important thing is to get the filling right: not too sweet, not too sour. Aprons on!

A: 既然妳喜歡之前做的維多利亞海綿蛋糕,我們就再來烤些什麼吧。

B: 好主意。你可以教我怎麼做經典法式檸檬塔嗎?我喜歡檸檬塔,那是我最愛的甜點──但會不會很難做啊?

A: 一點也不會:其實很容易。最重要的是,其中的內餡要做對:不要太甜,也不要太酸。圍裙穿起來吧!

English 英文:

Chinese 中文: