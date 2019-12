A: How much did your new glasses cost, all-up?

B: The frames cost NT$3,300, including regular lenses. I opted for blue light-blocking lenses, which cost an additional NT$1,100, so in total I paid NT$4,400.

A: That’s pretty good value for money. Hopefully they’ll last you a long time.

A: 全部算起來,你的新眼鏡多少錢呀?

B: 鏡框花了新台幣三千三百元,價格含普通鏡片。我選了抗藍光鏡片,要另外加一千一百元,所以總共付了四千四百元。

A: 這樣算是非常物有所值耶。希望它們可以讓你戴久一點。

English 英文:

Chinese 中文: