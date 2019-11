A: Uh oh, some of the glasses have broken in transit — including the antique teapot.

B: Damn, how did that happen? I wrapped them in loads of bubble wrap.

A: I don’t know. Maybe one of the movers dropped the box. Let’s give the moving company a call. They should pay compensation for the damage.

A: 哦哦,有些玻璃杯在運送途中破了——還有古董茶壺也是。

B: 真可惡,怎麼會這樣呢?我把它們包在好幾層氣泡袋裡。

A: 我也不知道,或許其中某一位搬家工人把箱子掉在地上了。打電話去搬家公司吧,他們應該要負責賠償損失。

English 英文:

Chinese 中文: