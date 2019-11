A: The moving company will be here any minute, and we still have to pack up all this stuff.

B: Don’t worry, they can start loading the packed boxes onto the truck, and by the time they’re done, we should be finished.

A: Good plan. I’m panicking too much.

B: Stay cool, we can do this.

A: 搬家公司隨時要到了,而我們還有這麼多東西要打包。

B: 別擔心,他們可以先把打包好的箱子搬上貨車。等他們把那些都搬完,我們應該也打包好了。

A: 好計劃,我太驚慌了。

B: 冷靜點︰我們可以做到的。

English 英文:

Chinese 中文: