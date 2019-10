A: Crossing the street in Vietnam is quite scary; there aren’t any pedestrian crossings.

B: Actually, I think it’s safer than in Taiwan, because the traffic is moving much more slowly. So if you are brushed by a scooter while crossing the road, you probably won’t suffer any serious injuries.

A: 在越南過馬路好可怕,都沒有任何行人穿越道耶。

B: 不過我覺得還是比在台灣安全,因為交通流速慢多了,過馬路時就算被輕型機車擦撞到,大概也不會有什麼嚴重的傷勢。

English 英文:

Chinese 中文: