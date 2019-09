A: Hey, what’s this bright green paste?

B: That’s called wasabi. It’s a kind of mustard. But you’re only supposed to take a tiny piece. You’ll blow your head off, it’s super hot. Are you alright? You’re going red in the face.

A: Oh my God! My mouth is on fire. Quick, fetch me some water.

A: 嘿,那這個鮮綠色的沾醬又是什麼?

B: 那是哇沙米啦,是一種芥末醬。但你最好只加一點點︰它會辣到你頭皮發麻……喂你還好嗎?臉都變紅了。

A: 老天啊!我的嘴巴好像著火了。快,幫我拿點水來。

English 英文:

Chinese 中文: