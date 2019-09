A: What are you watching?

B: A drama about AI robots, set in the near future.

A: Are they killing machines being used by the military?

B: Not at all. They’re more like domestic helpers, doing housework and running errands.

A: 你在看什麼?

B: 是一部關於人工智慧機器人的戲劇,劇情設定在不久的將來。

A: 他們是不是被軍方當成殺人機器啊?

B: 才不是,他們比較像家庭傭工,專門做家務或去跑腿。

English 英文:

Chinese 中文: