A: So, we’ve warmed up. Can we pump some iron now?

B: Since this is your first time, we’re going to take things slowly.

A: Will I have a six pack by the end of the week?

B: Unlikely. Now, we’re going to start with light weights and high repetitions to make sure you’re learning the correct motion of each exercise.

A: 我們熱身夠啦,現在總可以重訓了吧?

B: 這只是你第一次健身,我們要慢慢來。

A: 那我在一週內就會有六塊肌嗎?

B: 不可能!現在我們先從輕量的高重複性訓練開始做起,以確保你能學到每種練習的正確動作。

English 英文:

Chinese 中文: