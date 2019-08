A: So, do you think I will need to have a root canal?

C: I think it would be best, yes. The cavity goes all the way down to the nerve.

A: So, what happens now?

C: I will clean inside the tooth for now and give you a temporary filling. Come back next week and we’ll start the root canal. In the meantime, try to chew on the other side of your mouth.

A: 所以…你覺得我需要接受根管治療嗎?

C: 對啊,最好還是要啦,牙洞都深達神經了。

A: 那現在怎麼辦?

C: 我先把牙齒裡面清乾淨,暫時幫你把它補起來。下週回診時我們再開始根管治療,在這段期間,就試著用嘴巴另一邊嚼東西。

English 英文:

Chinese 中文: