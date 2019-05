A: First of all, you don’t get to see the artist’s latest look, which is often related to the album concept.

B: True. I used to be a bit of a completist. When I found a limited edition, or an export or a picture disc, I’d buy it, even if I already owned the general release.

A: Then you do understand why I want to have the physical version.

A: 首先,你就沒機會看到藝人的最新造型呀,那通常跟整張專輯的概念有關。

B: 是沒錯。我以前曾經是「全集控」,只要找到某個限量版,進口版,或彩色圖片黑膠,我一定會買下去,就算我早就有普通版了。

A: 那你這樣就能理解我為什麼想要實體唱片了吧。

