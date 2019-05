A: Damn, that’s painful. Why’s he thumping my feet now?

B: I’m sure he knows what he’s doing. He’s a professional massage therapist.

A: But I’m having to bite my knuckles to keep from screaming.

B: Don’t worry. There’s only another 45 minutes to go.

A : 我的天啊實在是痛死了,他現在為什麼在搥我的腿啊?

B : 我確定他知道自己在幹嘛,畢竟他是專業的按摩治療師。

A : 可是我現在必須一直咬著手指關節,不然一定會大叫。

B : 不要擔心,只剩四十五分鐘了。

English 英文:

Chinese 中文: