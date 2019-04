A: Just remember to pay off your credit card every month and the bank then might increase your credit limit.

B: I see, but what do I do if I want to make a major purchase all of a sudden?

A: Usually at these times you can call the bank’s customer services and ask for a temporary limit increase, but the limit might be the amount you have in your account.

A: 記得每個月把你的卡費繳清,銀行之後可能就會增加你的額度。

B: 原來如此,萬一我突然需要刷大筆的消費該怎麼辦呢?

A: 通常在這種時候,你可以打電話給銀行的客服,申請臨時調高額度,但最高限額可能就是你的銀行存款金額。

English 英文:

Chinese 中文: