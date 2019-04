A: I’ve never heard of insect damage actually improving the quality of a crop.

B: Yes, tea is almost unique in this respect. But not all varieties of tea benefit from being insect-damaged. It only works on some varieties of oolong tea such as Oriental Beauty tea and some black teas.

A: 我從來沒聽說過昆蟲的危害竟然可以改善一種農作物的品質。

B: 是啊,在這方面,茶葉幾乎是獨一無二的。不過,也並不是所有種類的茶都會因為被蟲咬而變得好喝,這個作用只會發生在某些烏龍茶的品種,例如東方美人,還有一些紅茶。

English 英文:

Chinese 中文: