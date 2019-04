A: I’ve been watching some inspirational speeches on YouTube. They’ve given me a lot of food for thought.

B: Oh, I find those a waste of time.

C: Some of it is real dross, but you do hear the occasional nugget of wisdom.

A: 我最近都在YouTube上看一些激勵人心的演講。這些影片帶給我許多啟發思考的精神食糧。

B: 啊,我覺得那些影片只是在浪費時間。

C: 有一些影片真的很沒內容啦。不過有時候你也會聽到吉光片羽的智慧。

English 英文:

Chinese 中文: