A: Well, it’s not extortion. The landlord hasn’t made any threats, implied or explicit.

B: You’d better look into it and make sure of your legal rights.

A: I will. For the time being, I’m not going to reply. I don’t want to jeopardize my case if he wants to take it further.

A: 嗯,不是勒索啦,因為房東也沒有威脅我什麼,暗示或明示都沒有。

B: 你最好要仔細搞清楚,然後確認你的法定權利。

A: 我會的,而且我目前也不打算回應。畢竟我可不想讓自己陷入不利的情況,萬一他打算要採取進一步行動的話啦。

English 英文:

Chinese 中文: