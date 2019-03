A: To make authentic hot chocolate, first add one part finely chopped dark chocolate to two parts water, add a little sugar or honey to taste.

B: OK, what next?

A: Bring it to the boil, while stirring all the time. Then immediately turn down the heat and simmer for a minute or two until it thickens slightly, pour into cups and serve.

A: 要做純正的熱可可,首先要加入一份仔細切碎的黑巧克力,兩份水,再加一點糖或蜂蜜來調味。

B: 好,下一步呢?

A: 把它煮滾,同時不斷攪拌。然後馬上把火侯調低,悶煮一、兩分鐘,直到它稍微變濃稠,倒進杯子裡面就可以飲用了。

English 英文:

Chinese 中文: