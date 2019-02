A: So, how is chocolate made?

B: From the cocoa bean, which is actually the fermented cocoa seed found inside cocoa pods, which grow on trees. One cocoa pod contains about 30 to 40 cocoa beans.

A: What happens after fermentation?

B: The seed is dried in the sun and then is ready for shipment to a chocolatier.

A: 那,巧克力是怎麼做出來的?

B: 原料是可可豆,也就是發酵後的可可種子,可見於可可豆莢中,而且長在樹上。一個可可豆莢裡面含有大約三十到四十個可可豆。

A: 那發酵以後要做什麼呢?

B: 在太陽底下曬乾種子,然後就可以準備出貨給巧克力商。

English 英文:

Chinese 中文: