A: OK, let’s look at one more item. How about this: The 53rd anniversary theme is “plastic.”

B: After 53 years of marriage? Really?

A: Perhaps pay for a hip replacement?

B: I don’t think that’s very funny.

A: 好的,讓我們再看一組,你覺得這個怎麼樣:結婚五十三週年紀念的主題是「塑膠婚」。

B: 結婚五十三年耶?有沒有搞錯呀?

A: 可能是幫忙付錢做髖關節置換手術吧?

B: 我不覺得這個很好笑。

English 英文:

Chinese 中文: