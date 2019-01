A: Let’s look at some of the themes it recommends for major years.

B: The 10th anniversary is a bit of a milestone. That’s weird. It suggests “tin” or “aluminum.”

A: I’m not sure your wife would be impressed with a roll of aluminum foil.

B: No, she wouldn’t. If I gave her that as a gift, I’m not sure there would be an 11th anniversary.

A: 我們來看看那份清單推薦主要紀念年份的幾個主題。

B: 結婚十週年應該算是某種里程碑吧。有點怪耶,清單上建議「錫婚」或「鋁婚」。

A: 我不覺得你太太要是收到一捲鋁箔紙會很感動。

B: 絕對不會感動的。我要是送她這個當禮物,就不一定還會有十一週年了。

English 英文:

Chinese 中文: