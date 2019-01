A: That list is an interesting idea. What does it list for the first anniversary?

B: The first anniversary is paper.

A: I guess that makes sense. Perhaps the themes get more expensive the longer you’re married.

B: There’s a lot of potential. Perhaps a luxury stationery set, or learn how to create an intricate origami piece.

A: 那份清單真是個有趣的構想。它為第一個結婚週年列出什麼啊?

B: 第一個週年紀念是「紙婚」。

A: 我覺得還滿有道理的。也許隨著你結婚時間愈長,紀念日的主題也會變得愈來愈貴重。

B: 就算是紙婚還是有很多可能性哦,也許是一套奢華的文具組,或是去學一個精巧摺紙作品的摺法。

