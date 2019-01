A: Did you suffer from jet lag this time?

B: No, I always find the jet lag easier to deal with going to Europe.

A: I wonder why that is.

B: Perhaps my body senses that it’s going home.

A: 你這次有受到時差的影響嗎?

B: 沒有耶,我一直都覺得去歐洲的時候比較容易解決時差問題。

A: 我真好奇為什麼會這樣。

B: 可能是我的身體感覺到它在回家的路上了吧。

English 英文:

Chinese 中文: