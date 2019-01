A : How was the flight?

B : A bit uncomfortable, to be honest. There was a lot of turbulence.

A : That’s always scary, but I don’t think there’s any danger, so long as you stay in your seat.

B : Still, it was better than the train journey home from the airport.

A : 這趟飛行還好嗎?

B : 老實說有點不舒服。沿途一直遇到亂流。

A : 那總是很可怕,不過我想是不會有什麼危險的,只要你乖乖待在座位上坐好。

B : 無論如何,這趟飛行都比從機場搭火車回家的途中來得舒服。

English 英文:

Chinese 中文: