A : This is the first time I’ve flown. What do we need to do?

B : First we need to go to our airline’s check-in counter.

A : What do they do there?

B : They will take our check-in baggage, confirm we have the correct visa for our destination and give us our boarding passes.

A : 這是我第一次搭飛機。我們需要做什麼呢?

B : 首先,我們要去航空公司的報到櫃台。

A : 他們那邊是做什麼的?

B : 他們會接收我們的托運行李,確認我們目的地的簽證正確,然後給我們登機證。

English 英文:

Chinese 中文: