A: I’m curious about how Jackson’s team knew what colors to use.

B: They would have spoken to historians and maybe traveled to some of the battle sites.

A: There are so many details to consider, like the color of the uniforms.

B: Yes, all the way down to the colors of the buttons.

A: 我很好奇傑克森的製作團隊是怎麼知道要用什麼顏色的?

B: 他們應該會諮詢歷史學家的意見,也許親自前往當年的戰爭遺址。

A: 這裡面實在有太多細節需要考慮了,像是軍服的顏色之類的。

B: 是啊,必須一路考慮到鈕扣的顏色這類細節。

English 英文:

Chinese 中文: