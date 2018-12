A: Now’s the time to remove the ice if necessary and add the tapioca balls. Next place the cup in the machine to seal the top.

B: Like this?

A: Yep. And now give it a really good shake to make sure all of the ingredients are mixed together.

B: OK, understood.

A: 現在如果有需要,我們就來去掉多餘的冰塊,這時再加入珍珠。接著把杯子放到機器裡面封口。

B: 像這樣嗎?

A: 沒錯。然後給它用力地搖幾下,確認所有原料都有充分混合在一起。

B: 好的,我了解了。

English 英文:

Chinese 中文: