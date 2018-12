A: Have you ever climbed Jade Mountain?

B: No. I’ve lived in Taiwan for 10 years, but I’ve never gotten around to it.

A: They say it’s something every outdoorsy person in Taiwan should do at least once.

B: Then I guess my Jade Mountain experience is long overdue.

A: 你有爬過玉山嗎?

B: 沒有耶。我住在台灣十年了,但我從來都沒有爬過玉山。

A: 大家都說,在台灣喜歡戶外活動的人,起碼該去爬一次玉山。

B: 那,我想我的玉山之旅可能拖得太久了。

