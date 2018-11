A : Shall we find your friends? Wait, I think that’s them sitting on the grass over there.

B : Yep, that’s them. Let’s go.

A : I’ve brought this old sofa throw we can use as a picnic rug. Is it alright if I lay it on top of your plastic raincoat?

B : Of course, go ahead.

A : 我們要不要去找你朋友啊?等一下,我好像看到他們坐在那邊的草地上。

B : 真的耶,是他們,我們過去吧。

A : 我帶了這個舊的沙發套,可以拿來當野餐布。我可以把它鋪在你的塑膠防水墊上面嗎?

B : 當然可以,請便。

English 英文:

Chinese 中文: