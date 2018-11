A: I’d like a glass of the wheat beer, please.

B: That will be NT$150.

A: Here you are.

B: I’m sorry, we only accept Love dollars inside the music festival, but you can change NT dollars into Love dollars at the desk over there.

A: 你好,我想要點一杯小麥啤酒。

B: 這樣是一百五十元。

A: 這邊是一百五。

B: 不好意思,我們會場只接受愛愛國度的愛幣哦,你可以去那邊的攤位把台幣換成愛幣。

English 英文:

Chinese 中文: