A: What’s your personal bugbear when it comes to etiquette?

B: When people pile onto an elevator or train without letting others off first.

A: Oh, yes. And closing the elevator door in your face when they can see you want to get in.

B: People always seem to be in such a rush.

A: 說到禮節啊,對你來說最不能接受的是什麼。

B: 我最討厭人們成群湧進電梯或是車廂裡面,不等其他人先下車。

A: 哦對,還有看到你要進來時,在你面前讓電梯門關上。

B: 這些人總是看起來不知道在趕什麼。

