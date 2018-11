A: Here’s another. “A gentleman should always remove his hat indoors.”

B: Again, I think that’s outdated. It’s much more acceptable to wear a hat indoors nowadays.

A: Depending on the situation, of course.

B: Doesn’t everything depend on the situation?

A: 另一個例子是:「紳士在室內應該要脫帽。」

B: 我覺得這又是另一個過時的禮儀。現在在室內戴帽子已經比以前更讓人能接受了。

A: 這當然也要看情況。

B: 每一件事情不都是要看情況嗎?

