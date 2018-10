A: Now the tire is free from the rim, pull out the tube.

B: Just like that?

A: Yes, but be careful to push the valve stem through the rim first, otherwise you will damage it.

B: And I guess I should look in the tire for any offending nails or shards of glass.

A: 現在整個外胎已經從輪框上拆下來了,把內胎拉出來吧。

B: 像這樣嗎?

A: 沒錯,但要小心先把氣嘴閥推出輪框,要不然會扯壞它。

B: 我猜,接下來我應該仔細看外胎上面有沒有戳進釘子或是玻璃碎片。

English 英文:

Chinese 中文: