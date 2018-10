A: Insert one tire lever between the outer tire and wheel rim, and pry a section away from the rim.

B: How do I get the rest of the tire free?

A: Place the second lever under the freed section of tire and then move it along the rim.

B: I see. This is easier than I thought it would be.

A: 先把一根挖胎棒插進外胎跟輪框中間,然後從輪框向外扳開胎緣。

B: 那我要怎麼把剩下的輪胎拆下來呢?

A: 把第二根挖胎棒放進那塊扳開的胎緣中,然後沿著輪框劃下去。

B: 我懂了,這比我想得還簡單。

English 英文:

Chinese 中文: