A: This insurance claim is perhaps my favorite: “I saw a slow-moving, sad-faced old gentleman as he bounced off the roof of my car.”

B: Oh, dear. The poor guy. We shouldn’t laugh.

A: I’m not laughing at his misfortune, I’m laughing at how the claimant wrote it.

B: I know. The funny part is the random, out-of-place details they dwell on.

A: 這則保險理賠申請應該是我最喜歡的了:「我看到一位行動遲緩、神情悲傷的年邁紳士從我車頂彈出去。」

B: 天啊,好可憐,我們不應該笑的。

A: 我不是在嘲笑他的不幸啦,我是在笑那個索賠的人會這樣寫。

B: 我知道,詳細描述那些隨機發生又完全不相關的細節,真的很有趣。

