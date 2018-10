A: What’s next on the inventory?

B: Envelopes. We’ve got plenty of window envelopes with the company logo and address printed, but we’re running out of plain ones.

A: How about size?

B: We need more C4 and DL, but we still have plenty of the C5.

A: 清單上的下一個項目是什麼呀?

B: 信封。我們還有很多印有公司標誌跟地址的開窗信封,可是純白信封快用完了。

A: 那要多大的呢?

B: 我們需要更多的C4信封跟橫式DL信封,C5大小的倒還有很多。

English 英文:

Chinese 中文: