A: Do we need any more paper for the photocopier?

B: That’s on regular order, but we’ve been told not to order the premium quality anymore.

A: Why’s that? Are we not worth it?

B: I think it’s just a cost-cutting thing.

A: 我們還需要再買影印機的紙嗎?

B: 那個我們會定期訂購。但最近公司告訴我們不要再訂高級的紙了。

A: 為什麼要這樣?難道我們不值得用好一點的紙嗎?

B: 我想可能只是為了節省成本吧。

English 英文:

Chinese 中文: