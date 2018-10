A: It’s my birthday today.

B: Congratulations. Are you doing anything to celebrate?

A: Not really. All I have on my plate today is an inventory of the stationery cabinet.

B: Sounds thrilling. I’ll give you a hand. I wouldn’t miss this for the world.

A: 今天是我的生日。

B: 恭喜你。你今天有打算怎麼慶祝嗎?

A: 沒有耶。我今天的工作計畫是整理出一份文具櫃的存貨清單。

B: 聽起來還真是刺激咧。那我來幫你的忙好了,這種事情我絕對不能錯過。

English 英文:

Chinese 中文: