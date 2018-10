A: I’ve been practicing the three guitar chord fingerings you showed me. My fingertips are really sore.

B: It’s normal to develop calluses on the fingertips in the beginning.

A: So what’s next?

B: Keep practicing, until you can switch smoothly between chords.

A: 我一直在練習你示範給我看的三個吉他和弦指法。我的指尖現在好痛。

B: 剛開始練習的時候指尖長繭是正常的現象。

A: 那接下來呢?

B: 繼續練習,直到你可以很順暢地在三個和弦間互相切換。

