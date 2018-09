A: You play the guitar, don’t you? I wondered if you could show me the basics.

B: Sure, why not? Do you have a guitar?

A: There’s a beat-up old guitar in the garage. I think it was my father’s.

B: Bring it around. I’ll take a look at it and see if it is in decent condition.

A: 你會彈吉他對不對?我在想,可不可以請你教我一些基本技巧?

B: 當然,有何不可呢?你有吉他嗎?

A: 車庫裡面有一把很破的舊吉他。我想應該是我爸爸的。

B: 把它拿來吧。讓我看看,檢查一下狀況是不是還像樣。

English 英文:

Chinese 中文: