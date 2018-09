A: I’ll need to measure the size of your feet.

B: I usually take a US size 10, or Japanese size 27.5.

A: We generally recommend more generous sizes for running shoes, to allow ample wiggle room for your toes.

B: My right foot is actually slightly larger than my left. Perhaps we should measure my right foot.

A: 我現在需要來量一下您的腳部尺寸。

B: 我通常都穿美國尺寸十號,或是日本尺寸的二十七點五。

A: 一般來說,我們會推薦您慢跑鞋選稍大一點的尺寸,讓您腳趾擺動的空間比較寬敞。

B: 其實我的右腳比左腳稍微大一點。也許我們應該來量一下右腳的尺寸。

English 英文:

Chinese 中文: